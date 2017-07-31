ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Климович покинул «Крумкачы»

01.08.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Футболист Дмитрий Климович покинул «Крумкачы».

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Климович играл в «Крумкачах» с июля 2016 года. За это время он провёл 30 матчей, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек.

Ранее команду покинул Егор Семенов.

 
 
Ссылка на источник 49
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Футболист Дмитрий Климович покинул «Крумкачы».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
«Крумкачы» нарушают график выплат долга БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика