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Климович покинул «Крумкачы»
01.08.2017 08:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Футболист Дмитрий Климович покинул «Крумкачы».
Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Климович играл в «Крумкачах» с июля 2016 года. За это время он провёл 30 матчей, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек.
Ранее команду покинул Егор Семенов.
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Футболист Дмитрий Климович покинул «Крумкачы».
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