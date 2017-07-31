Футболист Дмитрий Климович покинул «Крумкачы».

Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Климович играл в «Крумкачах» с июля 2016 года. За это время он провёл 30 матчей, в которых забил 2 гола, отдал 1 голевую передачу и получил 6 жёлтых карточек.

Ранее команду покинул Егор Семенов.