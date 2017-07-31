Если до пятницы «Нафтан» не рассчитается за долги 2014-го года, заявленные во втором круге игроки не смогут принять участие в чемпионате

Если руководство «Нафтана» до пятницы не рассчитается за долги за 2014-й, то новые игроки, которых заявили в перерыве между первым и вторым кругом, не смогут принимать участие в чемпионате.

АБФФ разрешила новополочанам заявить новичков условно, обязав клуб рассчитаться по долгам за 2014-й до 4 августа.

Среди новичков «Нафтана» значатся такие футболисты, как Максим Высоцкий, Кирилл Печенин, Александр Чиж, Юрий Рыжко, Алексей Плясунов, Самюэль Одеоибо.