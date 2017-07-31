ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Если до пятницы «Нафтан» не рассчитается за долги 2014-го года, заявленные во втором круге игроки не смогут принять участие в чемпионате

01.08.2017 08:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Если руководство «Нафтана» до пятницы не рассчитается за долги за 2014-й, то новые игроки, которых заявили в перерыве между первым и вторым кругом, не смогут принимать участие в чемпионате.

АБФФ разрешила новополочанам заявить новичков условно, обязав клуб рассчитаться по долгам за 2014-й до 4 августа.

Среди новичков «Нафтана» значатся такие футболисты, как Максим Высоцкий, Кирилл Печенин, Александр Чиж, Юрий Рыжко, Алексей Плясунов, Самюэль Одеоибо.

 
 
Ссылка на источник 48
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Если руководство «Нафтана» до пятницы не рассчитается за долги за 2014-й, то новые игроки, которых заявили в перерыве между первым и вторым кругом, не смогут...

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Климович покинул «Крумкачы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика