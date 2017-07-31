Лос-Анджелес проведет свои третьи Олимпийские игры

МИНСК, 1 авг — Sputnik. Лос-Анджелес в третий раз в своей истории может принять Олимпийские игры: специальный комитет подал заявку на летние игры 2028 года.

Лос-Анджелес в своей заявке пообещал рачительно использовать средства налогоплательщиков и гарантировать возможность заниматься любимым видом спорта каждому подростку, живущему в мегаполисе и его пригородах.

Международный олимпийский комитет (МОК), согласно контракту, выделит 1,8 миллиарда долларов США оргкомитету летних Олимпийских игр 2028 года. МОК внесет денежные средства в организационный комитет Лос-Анджелеса из-за более длительного периода планирования.

Лос-Анджелес уже был хозяином летних Олимпийских игр в 1932 и 1984 годах. В спортивную историю этот мегаполис вошел как город, где впервые появилась Олимпийская деревня (1932 год), и город, который первым привлек частный капитал к проведению соревнований (1984).

На первых летний играх в Лос-Анджелесе принимали участие 1 332 спортсмена из 37 стран: 126 женщин и 1 206 мужчин (это вдвое меньше, чем на предыдущей Олимпиаде, тогда в 14 видах спорта разыграно 117 комплектов медалей.



© AP/ Церемония открытия Олимпиады-1932 в Лос-Анджелесе

Тогда в мегаполисе был построен гигантский стадион "Колизеум", вмещавший 105 тысяч зрителей. В 20 километрах от города была построена первая в истории Игр Олимпийская деревня для совместного проживания участников Олимпиады.

Победителями Игр в командном зачете стали хозяева соревнований — американцы, завоевавшие 103 награды (41+32+30). Второе место неожиданно завоевали спортсмены Италии — 36 медалей (12+12+12), третье — французы — 19 (10+5+4).

В 1984 в Лос-Анджелес приехали 6 829 спортсменов из 140 стран: 1 566 женщин и 5 263 мужчины. В 23 видах спорта разыгран 221 комплект медалей. Участвовало 6 829 спортсменов (1 566 женщин и 5 263 мужчины) из 140 стран. Советский Союз и другие социалистические страны (кроме Румынии и Югославии) отказались от участия в Олимпиаде. В 23 видах спорта разыгран 221 комплект медалей. Было установлено 11 мировых рекордов.



© AP/ Церемония открытия Олимпиады-1984 в Лос-Анджелесе

В период подготовки к Играм у американцев возникли серьезные финансовые проблемы: городские власти отказались подписать договор, заключенный между МОК и НОК США. Тогда президент оргкомитета Игр-84 Питер Юберроут обратился в МОК с просьбой разрешить привлечение частного капитала для организации Олимпийских игр. Так началась коммерциализация Олимпийских игр.

Большинство медалей, естественно, досталось команде США. Американские атлеты выиграли 174 медали (83+61+30), значительно опередив команды Румынии — 53 (20+16+17) и ФРГ — 59 (17+19+23).