Каспарс Дубра: «Если уровень БАТЭ и упал, то незначительно»

Латвийский защитник Каспарс Дубра в интервью корреспонденту «Прессбола» Сергею Азаркевичу высказал мнение, что уровень БАТЭ за последние годы если и упал, то незначительно.

– БАТЭ в этом году много критикуют и снова говорят, что он не тот. Как думаешь, уровень команды на самом деле упал?

– Если и да, то незначительно. Не думаю, что команда образца, например, двухлетней давности была на голову выше нынешней. Да, другие исполнители, но уровень приблизительно тот же. А природа болельщицкой критики вполне понятна — они привыкли получать евроосень. Все знают, что это удовольствие, большие клубы, футбольный праздник. Разумеется, к хорошему быстро привыкаешь. Но надо понимать, что не всегда будет получаться выходить в группу.

Реальность такова, что в футбол умеют играть везде. И требовать от БАТЭ каждый год Лиги чемпионов — то же самое, что от сборных Беларуси или Латвии постоянно ждать выхода в финальную часть чемпионата мира. Должно совпасть очень много факторов. Да, этого все хотят и стараются на сто процентов — в этом я уверен. Никто не валяет дурака — это видно. Так что болельщикам я пожелаю терпения и чтобы они поддерживали команду, – сказал Дубра.