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Лига Европы. Жавнерчик сможет помочь минскому «Динамо» не ранее группового этапа
01.08.2017 09:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский защитник Максим Жавнерчик сможет помочь минскому «Динамо» в Лиге Европы не ранее группового этапа.
Именно на этой стадии клубы получают право дозаявить в ростер новых игроков.
Напомним, 31 июля Жавнерчик расстался с борисовским БАТЭ и подписал контракт со столичной командой.
Добавим, в четверг минское «Динамо» дома проведет ответную игру третьего квалификационного раунда против АЕК Ларнака. Первым матч подопечные Гуренко проиграли со счетом 0:2.
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Белорусский защитник Максим Жавнерчик сможет помочь минскому «Динамо» в Лиге Европы не ранее группового этапа.
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