Лига Европы. Жавнерчик сможет помочь минскому «Динамо» не ранее группового этапа

Белорусский защитник Максим Жавнерчик сможет помочь минскому «Динамо» в Лиге Европы не ранее группового этапа.

Именно на этой стадии клубы получают право дозаявить в ростер новых игроков.

Напомним, 31 июля Жавнерчик расстался с борисовским БАТЭ и подписал контракт со столичной командой.

Добавим, в четверг минское «Динамо» дома проведет ответную игру третьего квалификационного раунда против АЕК Ларнака. Первым матч подопечные Гуренко проиграли со счетом 0:2.