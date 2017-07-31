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Неймар на выходных пройдет медосмотр в Париже и в понедельник подпишет контракт с «ПСЖ»

01.08.2017 10:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«ПСЖ», скорее всего, завершит сделку по приобретению нападающего «Барселоны» Неймара к понедельнику.

Ранее появилась информация, что бразилец во вторник пройдет медосмотр для парижан в Катаре, однако накануне появилось опровержение.

Вместо этого 25-летний футболист на выходных прибудет в Париж и пройдет обследование во Франции, после чего в понедельник подпишет контракт со своим новым клубом.

Как уже сообщалось ранее, трансфер Неймара оценивается в 222 миллиона евро.

 
 
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«ПСЖ», скорее всего, завершит сделку по приобретению нападающего «Барселоны» Неймара к понедельнику.

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