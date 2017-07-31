Юрий Пышник: «Не исключаю, что при Боровском в минском «Динамо» могло быть лучше»

Белорусский специалист Юрий Пышник оценил шансы минского «Динамо» на выход в раунд плей-офф квалификации Лиги Европы.

– Ничего катастрофического после 0:2 не вижу — можно и отыграться. Однако нужно помнить, что АЕК — это добротная команда, которая в прошлом сезоне выбила из Лиги Европы московский «Спартак». Но и им можно забивать два мяча да переводить дело в серию послематчевых пенальти. Хотелось бы так. Будем надеяться на лучший исход. Ситуация как минимум не безвыходная.

– После отставки Сергея Боровского вы сказали, что ничего в «Динамо» не изменится. С тех пор ваше мнение не поменялось?

– Говорить еще рано. Но не исключаю, что при Сергее Боровском могло быть лучше. Он является специалистом, который зарекомендовал себя. Если выбирать между Сергеем Гу ре н ко и Сергеем Боровским, то отдаю предпочтение последнему. Он более опытен, уравновешен. Остаюсь при своем мнении: с отставкой поспешили. Сейчас «Динамо» вылетело из Кубка Беларуси, по Лиге Европы тоже вопросы. Так могут и Сергея Гуренко выгнать. И что дальше? Тренер в «Динамо» не защищен, – сказал Пышник.