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Ольга Хижинкова: «Завышенная посещаемость? Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной»

01.08.2017 10:31 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала новость о том, что в домашнем матче против «Минска» (4:0) была завышена посещаемость.

«Послематчевый протокол, где указывается количество зрителей, заполняет инспектор матча. Напомню, наш клуб не имеет отношения даже к билетной программе спорткомплекса «Брестский».

Даже на предоставленных вчера фотографиях видно, что зрителей намного больше, чем 3000. Добавьте к этому зрителей с восточной трибуны и фан-сектор. Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной», – сказала Хижинкова.

«Динамо-Брест» – «Минск». По мнению и.о. директора ОСК «Брестский», посещаемость завышена в два раза

Ольга Хижинкова: «Завышенная посещаемость? Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной»

Ольга Хижинкова: «Завышенная посещаемость? Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной»

Ольга Хижинкова: «Завышенная посещаемость? Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной»

Ольга Хижинкова: «Завышенная посещаемость? Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной»

ФОТО: официальный сайт брестского «Динамо»

 
Теги: Новости, Брест
 
 
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Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала новость о том, что в домашнем матче против «Минска» (4:0) была завышена посещаемость.

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