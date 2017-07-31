Ольга Хижинкова: «Завышенная посещаемость? Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной»

Пресс-атташе брестского «Динамо» Ольга Хижинкова прокомментировала новость о том, что в домашнем матче против «Минска» (4:0) была завышена посещаемость.

«Послематчевый протокол, где указывается количество зрителей, заполняет инспектор матча. Напомню, наш клуб не имеет отношения даже к билетной программе спорткомплекса «Брестский».

Даже на предоставленных вчера фотографиях видно, что зрителей намного больше, чем 3000. Добавьте к этому зрителей с восточной трибуны и фан-сектор. Клубу цифра в 6200 зрителей кажется объективной», – сказала Хижинкова.

«Динамо-Брест» – «Минск». По мнению и.о. директора ОСК «Брестский», посещаемость завышена в два раза

















ФОТО: официальный сайт брестского «Динамо»