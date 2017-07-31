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Трачинский покинул «Слуцк», клуб интересуется полузащитником «Крумкачоў» Талейко
01.08.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Слуцк» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Крумкачоў» Максимом Талейко.
Для перехода в новый клуб игроку требуется договориться с нынешним работодателем.
Талейко в нынешнем сезоне забил 2 гола в 14 играх чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите
В тоже время, полузащитник Илья Трачинский покинул «Слуцк». На данный момент игрок рассматривает варианты для продолжения карьеры.
На счету Трачинского 2 матча в чемпионате Беларуси в сезоне-2017. Подробную статистику смотрите
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«Слуцк» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Крумкачоў» Максимом Талейко.
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