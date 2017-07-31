Трачинский покинул «Слуцк», клуб интересуется полузащитником «Крумкачоў» Талейко

«Слуцк» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Крумкачоў» Максимом Талейко.

Для перехода в новый клуб игроку требуется договориться с нынешним работодателем.

Талейко в нынешнем сезоне забил 2 гола в 14 играх чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.

В тоже время, полузащитник Илья Трачинский покинул «Слуцк». На данный момент игрок рассматривает варианты для продолжения карьеры.

На счету Трачинского 2 матча в чемпионате Беларуси в сезоне-2017. Подробную статистику смотрите здесь.