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Трачинский покинул «Слуцк», клуб интересуется полузащитником «Крумкачоў» Талейко

01.08.2017 11:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Слуцк» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Крумкачоў» Максимом Талейко.

Для перехода в новый клуб игроку требуется договориться с нынешним работодателем.

Талейко в нынешнем сезоне забил 2 гола в 14 играх чемпионата Беларуси. Подробную статистику смотрите здесь.

В тоже время, полузащитник Илья Трачинский покинул «Слуцк». На данный момент игрок рассматривает варианты для продолжения карьеры.

На счету Трачинского 2 матча в чемпионате Беларуси в сезоне-2017. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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«Слуцк» заинтересован в подписании контракта с полузащитником «Крумкачоў» Максимом Талейко.

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