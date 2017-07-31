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Александр Хацкевич: «Футбол в лице Белькевича потерял тренера, я – друга»
01.08.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич на Байковом кладбище почтил память Валентина Белькевича, который умер 1 августа 2014 года.
«Конечно, хотелось бы на кладбище не появляться вообще, но, к сожалению, здесь лежат близкие, и мы должны присутствовать, отдать дань памяти, должны помнить.
Три года прошло, но, кажется, будто все было недавно. То лето 2014 года было страшным, дай Бог, чтобы подобного больше не повторялось.
В футболе, бывает, выигрываешь, бывает, проигрываешь, а здесь проиграли все. Футбол потерял тренера, я – друга. Острая боль постепенно уходит, но все равно тяжело. Когда приезжаешь на кладбище не только на годовщину, но и в другие дни, на душе тоска. Но жизнь продолжается, главное, что мы о нем помним.
Сейчас мы хотим сделать турнир динамовских команд, но не уверен, что в Киеве. Планируем пригласить команды киевского, московского, минского и тбилисского «Динамо».
Скорее всего, проще будет его провести в Беларуси. Предварительно такой турнир постараемся организовать 27 января, в день рождения Белькевича, в 2018 году ему бы исполнилось 45 лет», – сказал Хацкевич.
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Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич на Байковом кладбище почтил память Валентина Белькевича, который умер 1 августа 2014 года.
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