ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александр Хацкевич: «Футбол в лице Белькевича потерял тренера, я – друга»

01.08.2017 12:02 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич на Байковом кладбище почтил память Валентина Белькевича, который умер 1 августа 2014 года.

«Конечно, хотелось бы на кладбище не появляться вообще, но, к сожалению, здесь лежат близкие, и мы должны присутствовать, отдать дань памяти, должны помнить.

Три года прошло, но, кажется, будто все было недавно. То лето 2014 года было страшным, дай Бог, чтобы подобного больше не повторялось.

В футболе, бывает, выигрываешь, бывает, проигрываешь, а здесь проиграли все. Футбол потерял тренера, я – друга. Острая боль постепенно уходит, но все равно тяжело. Когда приезжаешь на кладбище не только на годовщину, но и в другие дни, на душе тоска. Но жизнь продолжается, главное, что мы о нем помним.

Сейчас мы хотим сделать турнир динамовских команд, но не уверен, что в Киеве. Планируем пригласить команды киевского, московского, минского и тбилисского «Динамо».

Скорее всего, проще будет его провести в Беларуси. Предварительно такой турнир постараемся организовать 27 января, в день рождения Белькевича, в 2018 году ему бы исполнилось 45 лет», – сказал Хацкевич.

Три года без Белькевича

Качайте лучшее мобильное приложение о «Динамо» для Android и iOS

 
 
Ссылка на источник 47
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Динамо» Александр Хацкевич на Байковом кладбище почтил память Валентина Белькевича, который умер 1 августа 2014 года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Трачинский покинул «Слуцк», клуб интересуется полузащитником «Крумкачоў» Талейко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика