КХЛ. Знахаренко подписал двусторонний контракт с минским «Динамо»

Защитник Дмитрий Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».

Для 23-летнего хоккеиста предстоящий сезон станет уже третьим в структуре «Динамо». Всего в КХЛ он провел 53 матча, в которых набрал 5 (1+4) балла за результативность.

С начала учебно-тренировочного сбора этого межсезонья Знахаренко находился на пробном контракте и сумел успешно пройти просмотр.