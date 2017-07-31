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КХЛ. Знахаренко подписал двусторонний контракт с минским «Динамо»
01.08.2017 12:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Защитник Дмитрий Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».
Для 23-летнего хоккеиста предстоящий сезон станет уже третьим в структуре «Динамо». Всего в КХЛ он провел 53 матча, в которых набрал 5 (1+4) балла за результативность.
С начала учебно-тренировочного сбора этого межсезонья Знахаренко находился на пробном контракте и сумел успешно пройти просмотр.
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Защитник Дмитрий Знахаренко подписал однолетний двусторонний контракт с минским «Динамо».
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