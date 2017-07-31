Андрей Пышник: «Путило? Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей»

Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник рассказал о возможном переходе в клуб Антона Путило.

«Антон сыграл за нас товарищеский матч, тренируется с командой. Сейчас идут переговоры по трансферу. Здесь речь не о финансах. Хотим обеспечить человека игровой практикой. Нам бы пригодился такой исполнитель. По учебно-тренировочному процессу видно, что он в полном порядке.

Его присутствие на тренировках – большой плюс для молодых игроков. Когда 18-летний парень приходит на занятие и работает вместе с Путило, который играл в бундеслиге, то трудится с еще большей отдачей. Хотим, чтобы Антон помог нам.

С другой стороны, хотим помочь Путило вернуться в большой футбол. Поверьте, игроков такого уровня в нашей стране очень мало. Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей. В общем, все решится на этой неделе. Во вторник утром у нас очередная тренировка, после которой будем решать вопросы по трансферу», – сказал Путило.

«Хотим помочь Путило вернуться в большой футбол». Минское «Торпедо» капитально обновляется под высшую лигу