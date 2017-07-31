﻿ Андрей Пышник: «Путило? Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Пышник: «Путило? Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей»

01.08.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник рассказал о возможном переходе в клуб Антона Путило.

«Антон сыграл за нас товарищеский матч, тренируется с командой. Сейчас идут переговоры по трансферу. Здесь речь не о финансах. Хотим обеспечить человека игровой практикой. Нам бы пригодился такой исполнитель. По учебно-тренировочному процессу видно, что он в полном порядке.

Его присутствие на тренировках – большой плюс для молодых игроков. Когда 18-летний парень приходит на занятие и работает вместе с Путило, который играл в бундеслиге, то трудится с еще большей отдачей. Хотим, чтобы Антон помог нам.

С другой стороны, хотим помочь Путило вернуться в большой футбол. Поверьте, игроков такого уровня в нашей стране очень мало. Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей. В общем, все решится на этой неделе. Во вторник утром у нас очередная тренировка, после которой будем решать вопросы по трансферу», – сказал Путило.

«Хотим помочь Путило вернуться в большой футбол». Минское «Торпедо» капитально обновляется под высшую лигу

 
 
Ссылка на источник 10
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник рассказал о возможном переходе в клуб Антона Путило.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
КХЛ. Знахаренко подписал двусторонний контракт с минским «Динамо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика