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Андрей Пышник: «Путило? Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей»
01.08.2017 12:44 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник рассказал о возможном переходе в клуб Антона Путило.
«Антон сыграл за нас товарищеский матч, тренируется с командой. Сейчас идут переговоры по трансферу. Здесь речь не о финансах. Хотим обеспечить человека игровой практикой. Нам бы пригодился такой исполнитель. По учебно-тренировочному процессу видно, что он в полном порядке.
Его присутствие на тренировках – большой плюс для молодых игроков. Когда 18-летний парень приходит на занятие и работает вместе с Путило, который играл в бундеслиге, то трудится с еще большей отдачей. Хотим, чтобы Антон помог нам.
С другой стороны, хотим помочь Путило вернуться в большой футбол. Поверьте, игроков такого уровня в нашей стране очень мало. Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей. В общем, все решится на этой неделе. Во вторник утром у нас очередная тренировка, после которой будем решать вопросы по трансферу», – сказал Путило.
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Андрей Пышник: «Путило? Можно два месяца поиграть в первой лиге так, чтобы заинтересовать сильные команды высшей»
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник рассказал о возможном переходе в клуб Антона Путило.
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