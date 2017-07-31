Всемирные игры-2017. Беларусь завоевала 12 медалей

На Всемирных играх-2017 в Польше Беларусь представляли 22 атлета, которые завоевали 12 медалей: 4 золота, 2 серебра и 6 бронзы.

4 золота – плавание в ластах (Дмитрий Гаврилов, 100 метров),тайский бокс (Виталий Гурков, до 75 кг), водные лыжи (Наталья Бердникова, фигурное катание и трамплин).

2 серебра – акробатическая гимнастика (женские групповые упражнения и микст).

6 бронз – художественная гимнастика (Екатерина Галкина, мяч и лента), плавание в ластах (Дмитрий Гаврилов, 50 метров), водные лыжи (Александр Исаев, трамплин), тайский бокс (Никита Шостак, до 81 кг), Павел Шурмей (гребля на тренажере).

В общем зачете Беларусь оказалась на 14-м месте. Первая – Россия, вторая – Германия, третья – Италия.