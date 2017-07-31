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Голкипер БАТЭ Сороко перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды

01.08.2017 13:59 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Голкипер БАТЭ Артем Сороко перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.

Воспитанник борисовского клуба начал играть в дублирующем составе БАТЭ в 2010 году, а в 2014-м дебютировал за главную команду. В его активе 11 матчей в чемпионатах Беларуси, 6 – в Кубке Беларуси, по одной игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Первый круг текущего чемпионата голкипер провел в «Ислочи», также на правах аренды, принял участие в 9 играх чемпионата, в которых пропустил 15 мячей.

 
 
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Голкипер БАТЭ Артем Сороко перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.

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