Голкипер БАТЭ Сороко перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды

Голкипер БАТЭ Артем Сороко перешел в «Торпедо-БелАЗ» на правах аренды.

Воспитанник борисовского клуба начал играть в дублирующем составе БАТЭ в 2010 году, а в 2014-м дебютировал за главную команду. В его активе 11 матчей в чемпионатах Беларуси, 6 – в Кубке Беларуси, по одной игре в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Первый круг текущего чемпионата голкипер провел в «Ислочи», также на правах аренды, принял участие в 9 играх чемпионата, в которых пропустил 15 мячей.