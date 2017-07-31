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Асани покинул «Торпедо-БелАЗ»
01.08.2017 14:16 — Новости Спорта | Tribuna.com
Контракт защитника Джелила Асани с «Торпедо-БелАЗ» расторгнут по соглашению сторон.
Македонский легионер выступал за жодинский клуб на протяжении первого круга текущего чемпионата, приняв участие в десяти матчах.
Подробную статистику Асани смотрите
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Контракт защитника Джелила Асани с «Торпедо-БелАЗ» расторгнут по соглашению сторон.
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