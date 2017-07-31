ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Андрей Пышник: «Минское «Торпедо» готово к «элите», но это не является нашей самоцелью»

01.08.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник заявил о готовности клуба выступать в высшей лиге.

«В первой лиге все выходят играть против «Торпедо», как на последний бой. Соперники хотят что-то доказать, мол, у вас были сборы перед сезоном, но мы ничуть не хуже. Может, мы где-то не были готовы к такому отношению. Во второй половине чемпионата нас ждут тяжелые матчи, но, наверное, у нас есть какое-то преимущество – десять поединков проводим дома. Уверен, будет упорная борьба, но мы постараемся выполнить задачу.

Понятно, хочется пробиться в высшую лигу уже сейчас, но подписания, о которых мы разговаривали, говорят о том, что «Торпедо» все равно работает на перспективу. Пригласили молодых ребят, которые не затерялись бы на уровне высшей лиги. Думаю, мы готовы к «элите», но это не является нашей самоцелью. Еще раз повторюсь: сейчас мы работаем над формированием инфраструктуры и подготовкой молодых игроков. Будут хорошие футболисты – будет и результат», – сказал Пышник.

«Хотим помочь Путило вернуться в большой футбол». Минское «Торпедо» капитально обновляется под высшую лигу

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник заявил о готовности клуба выступать в высшей лиге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Асани покинул «Торпедо-БелАЗ»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика