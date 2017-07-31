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Андрей Пышник: «Минское «Торпедо» готово к «элите», но это не является нашей самоцелью»
01.08.2017 14:45 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник заявил о готовности клуба выступать в высшей лиге.
«В первой лиге все выходят играть против «Торпедо», как на последний бой. Соперники хотят что-то доказать, мол, у вас были сборы перед сезоном, но мы ничуть не хуже. Может, мы где-то не были готовы к такому отношению. Во второй половине чемпионата нас ждут тяжелые матчи, но, наверное, у нас есть какое-то преимущество – десять поединков проводим дома. Уверен, будет упорная борьба, но мы постараемся выполнить задачу.
Понятно, хочется пробиться в высшую лигу уже сейчас, но подписания, о которых мы разговаривали, говорят о том, что «Торпедо» все равно работает на перспективу. Пригласили молодых ребят, которые не затерялись бы на уровне высшей лиги. Думаю, мы готовы к «элите», но это не является нашей самоцелью. Еще раз повторюсь: сейчас мы работаем над формированием инфраструктуры и подготовкой молодых игроков. Будут хорошие футболисты – будет и результат», – сказал Пышник.
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Главный тренер минского «Торпедо» Андрей Пышник заявил о готовности клуба выступать в высшей лиге.
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