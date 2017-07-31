Александр Ермакович: «Мы можем играть лучше. Собираемся сыграть надежно сзади, а в атаке действовать более агрессивно и дерзко»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против .

- По мнению Сергея Сафарьяна, оценки потенциала «Славии» завышены. У вас сложилось такое же впечатление?

– У нас своя оценка. И она совпала с нашими ожиданиями. Это квалифицированная команда с хорошим подбором игроков. Мощная. Футболисты «Славии» оказывают большое давление со стандартов, умело обороняются и хорошо атакуют. Хорошая команда, но это не значит, что она неуязвима. Уровня игры, который мы показали в Праге, не будет достаточно для того, чтобы пройти дальше. Мы понимаем, что можем играть лучше. Собираемся сыграть надежно сзади, а в атаке действовать более агрессивно и дерзко. Нам очень важно использовать те моменты, которые будут. Их будет немного, и вопрос реализации будет очень важным для нас.

- Что больше всего тревожит перед игрой?

– Тревожные моменты. Вы наверняка знаете, что они в большей степени связаны с нашими травмированными игроками. У нас есть сомнения, и пока мы не можем сказать, примет ли участие в матче Милунович. Ясно, что не сыграет Риос. К игре готовится Поляков. Он наверняка в матче примет участие, но проблема в том, что он много пропустил и его кондиции (как и Милуновича) не оптимальны. Это беспокоит больше всего, – сказал Ермакович.