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БАТЭ – «Славия». Все билеты на матч проданы

01.08.2017 16:45 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Все билеты на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» проданы.

Таким образом, на матче состоится аншлаг. «Борисов-Арена» вмещает 13,1 тыс. зрителей.

Ответный матч между командами состоится 2 августа в 20:00. Первая игра завершилась со счетом 1:0 в пользу чешской команды.

 
 
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Все билеты на матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов БАТЭ – «Славия» проданы.

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