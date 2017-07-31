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Александр Ермакович: «Жавнерчик? Говорить о причинах его ухода нет смысла. Все. Точка»

01.08.2017 17:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Славии» (первая игра – 0:1) ответил на вопросы журналистов.

- Зачем так долго ждали восстановления Дубры, чтобы затем сразу расторгнуть с ним контракт? Он не помог бы в Лиге чемпионов?

– Мы надеялись, что он будет помогать с начала сезона, но его травма затянулась. Он тренировался в общей группе. Однако, поверьте, он далек от своих оптимальных кондиций. Сейчас у нас есть обойма центральных защитников. У него было желание уйти. Мы были не против, поэтому мы решили расстаться. Тем более у него контракт заканчивался в конце года.

- Вы сказали, что хватает травмированных футболистов. Не было ли желания как-то сгладить ситуацию с Максимом Жавнерчиком, чтобы он остался и помог клубу в Лиге чемпионов?

– Смягчить ситуацию? А вы знаете ее?

- Понятно, что он ушел не просто так.

– На то были причины. И я не хотел бы сейчас о них говорить. В этом нет смысла. Сегодня он игрок «Динамо». Все. Точка.

- Победа над «Гомелем» помогла БАТЭ в эмоциональном плане?

– Естественно. Мы в хорошем расположении духа, с оптимизмом готовимся к матчу с Прагой, но реально понимаем, что общего с матчем в «Гомеле» завтра будет мало. Лига чемпионов и чемпионат Беларуси – это два разных турнира, разные команды. И играть будем по-разному. Однако в позитивном настроении готовиться всегда лучше и легче.

- Учитывая то, что нужно забивать, БАТЭ готов завтра играть с позиции силы?

– Я уверен в том, что завтра не будет подавляющего преимущества какой-то из двух команд. Мы будем фрагментами атаковать и обороняться. Но не будет такого, что мы будем сидеть в обороне, как это было в Праге. Чтобы пройти дальше, нам нужно не упускать свои шансы в атаке. Не собираемся всю игру сидеть в обороне. Но, естественно, если мы забьем ранний гол, это облегчит нашу задачу. Но соперник, думаю, тоже захочет забить быстрый гол. Поэтому, повторюсь, очень важно сыграть в обороне надежно, а в атаке – агрессивно и дерзко.

- Довольны ли вы игрой Веремко против «Гомеля»? Какова вероятность того, что он сыграет против «Славии»?

– Причин недовольства Веремко по игре в Гомеле у меня нет. Мы также доверяем и Щербицкому. Я уже знаю, кого бы хотел выпустить из вратарей в основе, но об этом говорить не хочу. У меня нет претензий ни к Щербицкому, ни к Веремко, ни к Чичкану, который пока играет меньше других, – сказал Ермакович.

 
Теги: Гомель
 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович в преддверии ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Славии» (первая игра – 0:1) ответил на...

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