МИНСК, 1 авг — Sputnik. Футболисты борисовского БАТЭ в ответном поединке третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской "Славии" будут стараться забить сопернику ранний гол, заявил главный тренер "желто-синих" Александр Ермакович.

В среду, 2 августа, на "Борисов-Арене" БАТЭ примет "Славию" из Праги в рамках третьего отборочного круга ЛЧ. Стартовый свисток прозвучит в 20:00. Напомним, первый поединок неделю назад в столице Чехии завершился победой хозяев (1:0).

"Уверен, что завтра ни у одной из команд не будет подавляющего преимущества. Мы будет отрезками обороняться, отрезками атаковать. Точно не случится такого, что сядем сзади так, как в Праге. Прекрасно понимаем: для прохода дальше нужно искать шансы в нападении. И нашу задачу очень облегчил бы ранний гол", — приводит слова Ермаковича пресс-служба БАТЭ.

Специалист обратил внимание, что его подопечным нужно быть бдительными на поле, ведь соперник тоже хочет победить. "Повторюсь: очень важно сыграть надежно в обороне, а также агрессивно и дерзко — в атаке", — сказал Ермакович.

Он добавил, что такого уровня игры, как была показана в Праге, не хватит для выхода в групповую стадию. Понимание того, что команда может играть лучше, по словам Ермаковича, есть. "Верим, что сумеем надежно сыграть сзади, а в нападении будем действовать более агрессивно и дерзко. Очень важно использовать те шансы, которые обязательно появятся, преуспеть в реализации", — продолжил он.

Главком БАТЭ рассказал и о тревожных моментах накануне поединка, связанными с кадровыми проблемами. "И связаны они с травмированными игроками. Остаются сомнения по поводу участия в матче Неманьи Милуновича. Ясно, что не сыграет Алексей Риос. Ну и Денис Поляков готовится, наверняка выйдет на поле, однако он пропустил определенное время. Понятно, что и у Дениса, и у Неманьи кондиции неоптимальные. Вот эти вопросы беспокоят более всего", — пояснил Ермакович.