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Костицына наигрывают в первом звене «Торпедо»

01.08.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стал известен состав «Торпедо» на первый матч Кубка губернатора Нижегородской области против «Салавата Юлаева».

Матч начнется в 19.00 по белорусскому времени.

Костицына наигрывают в первом звене «Торпедо»

Фото: официальная страница «Торпедо» в «ВКонтакте»

 
 
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Стал известен состав «Торпедо» на первый матч Кубка губернатора Нижегородской области против «Салавата Юлаева».

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