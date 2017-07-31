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Костицына наигрывают в первом звене «Торпедо»
01.08.2017 19:18 — Новости Спорта | Tribuna.com
Стал известен состав «Торпедо» на первый матч Кубка губернатора Нижегородской области против
Матч начнется в 19.00 по белорусскому времени.
Фото: официальная страница
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Стал известен состав «Торпедо» на первый матч Кубка губернатора Нижегородской области против «Салавата Юлаева».
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