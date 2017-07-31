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Осужденный за стельбу в Захарова в 1998 году может получить новый срок

01.08.2017 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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1 августа в Волковыске начали судить Александра Логинова, который в 1998 году начал стрельбу в ночном клубе «Макс-шоу», в котором находились тренер Михаил Захаров и сын Александра Лукашенко Виктор.

В ту ночь Логинов ранил Захарова и охранника клуба, за что был осужден на 12 лет. 1 августа начался очередной судебный процесс против Логинова. По словам бывшего политзаключенного Николая Автуховича, причины возможного продления срока нахождения Логинова за решеткой стандартные для таких мест: плохо убранная кровать, нарушение формы одежды, отказ от дежурств и другое.

 
 
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1 августа в Волковыске начали судить Александра Логинова, который в 1998 году начал стрельбу в ночном клубе «Макс-шоу», в котором находились тренер Михаил Захаров и...

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