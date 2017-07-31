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Игорь Криушенко: «Конкретного разговора не было, но я надеюсь продолжить работу со сборной и после этого года»

01.08.2017 19:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал отставку из «Торпедо-БелАЗ».

– В какой момент поняли, что за двумя зайцами не угнаться?

– Я за двумя зайцами и не гнался. Я по натуре трудоголик, и совместительство, в общем-то, меня не сильно напрягало. Но для всех – и «Торпедо-БелАЗ», и сборной и меня – было лучше сосредоточиться на чем-то одном.

– Означает ли то, что вы сосредоточились на работе в сборной то, что ваше сотрудничество с ней этим годом не ограничится?

– Конкретного разговора на эту тему не было, но я на это надеюсь. А как оно сложится – будет зависеть от результата.

– Как, в целом, складываются дела у сборной? Насколько вы удовлетворены?

– Я рад, что что-то сдвинулось в организации игры, мотивации, самоотдаче. Это для меня важный момент. Я вижу прогресс – а это для меня важно. То, над чем ты работаешь, пусть не сразу, но дает плоды.

– Кондратьев назвал сборную сбродной. Обиделись?

– Я привык на людей не обижаться: жизнь сама расставляет все по своим местам. Не хочу комментировать этот вопрос – это личное мнение Кондратьева, которое он имеет право выразить, – сказал Криушенко в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Отметим, Криушенко смотрел за матчем «Торпедо-БелАЗ» с «Ислочью» рядом с директором жодинского клуба Михаилом Хлусом.

Румас и гендиректор БелАЗа договорились об отставке Криушенко в межкруговой паузе еще перед стартом сезона

 
 
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Главный тренер сборной Беларуси Игорь Криушенко прокомментировал отставку из «Торпедо-БелАЗ».

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