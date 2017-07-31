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Виталий Жуковский: «Не буду скрывать: у нас проблемы с финансированием. Из-за этого даже пару человек не успели заявить»

01.08.2017 20:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Торпедо-БелАЗ» (2:1) ответил на вопросы журналиста НГТРК.

Об отставке Кубарева из «Шахтера»

– Когда тренера увольняют, это всегда неприятно. Даже учитывая, что у нас были натянутые отношения, все равно неприятно. Обидно, конечно – после такого пару ночей не спишь. Но это футбол, это жизнь. Я как тренер к такому тоже готов.

О финансовых проблемах «Ислочи»

– У нас была очень нервная неделя. Не буду скрывать: у нас проблемы с финансированием, потому что все меняется. Из-за этого даже пару человек не успели заявить. Но я рад, что ребята абстрагировались от этих неприятных моментов и вышли заряженными и амбициозными.

О проблемах «Крумкачоў»

– Я знаю, что сейчас им тяжело. Честно, я им только пожелаю, чтобы у них все наладилось и чтобы они были командой. Чувствуется, что у нас будет становиться все меньше клубов, – сказал Жуковский в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский после матча с «Торпедо-БелАЗ» (2:1) ответил на вопросы журналиста НГТРК.

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