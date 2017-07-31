|
Олег Караневский: «Я говорил: «Ребята, поймите, «Нафтан» – неслабая команда». А они мне все: «Дозаявили-недозаявили». Была недооценка соперника»
01.08.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Директор «Слуцка» Олег Караневский поделился впечатлениями от поражения в матче с
– Я говорил: «Ребята, поймите, «Нафтан» неслабая команда». А они мне все: «Дозаявили-недозаявили». Я сказал: «Вы не о том думаете. Думайте о том, как вы будете играть». Но все-таки с их стороны была недооценка – это было видно.
Ориентир – выход в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Олег Караневский: «Я говорил: «Ребята, поймите, «Нафтан» – неслабая команда». А они мне все: «Дозаявили-недозаявили». Была недооценка соперника»
Директор «Слуцка» Олег Караневский поделился впечатлениями от поражения в матче с «Нафтаном» (0:1) в матче 16-го тура высшей лиги и обозначил задачи на второй круг.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии