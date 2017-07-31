Олег Караневский: «Я говорил: «Ребята, поймите, «Нафтан» – неслабая команда». А они мне все: «Дозаявили-недозаявили». Была недооценка соперника»

Директор «Слуцка» Олег Караневский поделился впечатлениями от поражения в матче с (0:1) в матче 16-го тура высшей лиги и обозначил задачи на второй круг.

– Я говорил: «Ребята, поймите, «Нафтан» неслабая команда». А они мне все: «Дозаявили-недозаявили». Я сказал: «Вы не о том думаете. Думайте о том, как вы будете играть». Но все-таки с их стороны была недооценка – это было видно.

Ориентир – выход в . Это нужно с точки зрения как зарабатывания тенег, так и престижа, – сказал Караневский в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

Виталий Павлов: «Я не должен никого настраивать. Мы не «Барселона», что можем забить, сколько захотим»