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Леонид Подлипский: «Я попросил Румаса, чтобы он поверил нам, что мы не подводим. Просто ситуация сложилась так»

01.08.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о том, как клуб решает финансовые проблемы.

– Форму, майки заготовили уже с фамилиями новых игроков. Их могли на матч со «Слуцком» и не заявить, понимаете? Вот в чем дело.

Я попросил Румаса, чтобы он поверил нам, что мы не подводим. Просто ситуация сложилась так, не от нас зависящая. Мы хотим все сделать как надо. Но так получилось в этом году на ОАО «Нафтан».

У нас висит долг за 2014 год. Там есть особые моменты. Это все тянется, конечно. Но в этом году надо закрывать: я пообещал.

Главное – нужно сохранить футбол в Новополоцке. В нашем регионе проживает около 200 тысяч человек, поэтому оставить его без футбола неправильно.

Снятие пяти очков перед стартом? Надо давать ребятам играть. Они заработали очки – зачем их снимать? Лучше меня наказать. За что у них снимать очки, за их труд? Неправильно это было решение, я считаю.

Трудный вопрос, останемся ли в высшей лиге. Судя по игре со «Слуцком», мы на это настроены. Хотя этот момент очень трудно. Если мы останемся в высшей лиге, это будет что-то из разряда фантастики, – сказал Подлипский в эфире «Спорт-кадра» на «Беларусь 5».

 
 
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Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о том, как клуб решает финансовые проблемы.

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