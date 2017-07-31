|
Леонид Подлипский: «Я попросил Румаса, чтобы он поверил нам, что мы не подводим. Просто ситуация сложилась так»
01.08.2017 20:34 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель
– Форму, майки заготовили уже с фамилиями новых игроков. Их
Я попросил Румаса, чтобы он поверил нам, что мы не подводим. Просто ситуация сложилась так, не от нас зависящая. Мы хотим все сделать как надо. Но так получилось в этом году на ОАО «Нафтан».
У нас висит долг за 2014 год. Там есть особые моменты. Это все тянется, конечно. Но в этом году надо закрывать: я пообещал.
Главное – нужно сохранить футбол в Новополоцке. В нашем регионе проживает около 200 тысяч человек, поэтому оставить его без футбола неправильно.
Снятие пяти очков перед стартом? Надо давать ребятам играть. Они заработали очки – зачем их снимать? Лучше меня наказать. За что у них снимать очки, за их труд? Неправильно это было решение, я считаю.
Трудный вопрос, останемся ли в высшей лиге. Судя по игре со
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Леонид Подлипский: «Я попросил Румаса, чтобы он поверил нам, что мы не подводим. Просто ситуация сложилась так»
Председатель «Нафтана» Леонид Подлипский рассказал о том, как клуб решает финансовые проблемы.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии