Денис Шунто: «Для меня люди, которые не поехали в Витебск, не футболисты»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто больше не считает футболистами тех, кто отказался поехать на матч «Крумкачоў» против .

– Если бы я знал, что так получится, наши дублеры не возвращались бы в Минск после своего матча, чтобы на следующий день опять поехать в Витебск. В итоге парням пришлось провести в дороге где-то 1200 километров и за два дня сыграть и на синтетике, и на натуральном покрытии. Это очень жестоко!

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Я просто не ожидал, что футболист может позволить себе не поехать на матч. Это все равно, что актер, который играет роль Ромео, перед началом спектакля скажет: «Мне столько-то месяцев не платят зарплату, поэтому не выйду на сцену». Не могу этого понять. Ну что поделать? Наши ребята вышли из любительского футбола, поэтому не бойкотируют тренировки и не задерживают начало игр на 15 минут, а просто-напросто не едут на матч. Если честно, не припомню случаев в мировом футболе, чтобы кто-то из футболистов не поехал на игру. Если по каким-то причинам не хочешь играть в этом клубе – пиши заявление на увольнение. Для меня люди, которые не поехали в Витебск, не футболисты. Я сказал им об этом. Еще раз повторюсь: футболисты не имеют права так поступать, даже если им долгое время не платят зарплату.

Благодарен ребятам, которые в меньшинстве и с такими трудностями вырвали очко у команды, которая в первом круге обыгрывала БАТЭ и минское «Динамо». Считаю, в этом большая заслуга Алексея Леонидовича Кучука, который полтора года работал с нашими дублерами. Тот же Драчев, играя на позиции центрального защитника, выдержал два матча и оказался морально готов к дебюту в высшей лиге, – сказал Шунто.

Отметим, тренер «Крумкачоў» по вратарям Василий Хомутовский рассказал, что Шунто знал об ультиматуме игроков заранее.

Полное интервью с Шунто читайте в материале Tribuna.com.

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