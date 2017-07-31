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Денис Шунто: «Для меня люди, которые не поехали в Витебск, не футболисты»
01.08.2017 20:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто больше не считает футболистами тех, кто отказался поехать на матч «Крумкачоў» против
– Если бы я знал, что так получится, наши дублеры не возвращались бы в Минск после своего матча, чтобы на следующий день опять поехать в Витебск. В итоге парням пришлось провести в дороге где-то 1200 километров и за два дня сыграть и на синтетике, и на натуральном покрытии. Это очень жестоко!
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Благодарен ребятам, которые в меньшинстве и с такими трудностями вырвали очко у команды, которая в первом круге обыгрывала БАТЭ и минское «Динамо». Считаю, в этом большая заслуга Алексея Леонидовича Кучука, который полтора года работал с нашими дублерами. Тот же Драчев, играя на позиции центрального защитника, выдержал два матча и оказался морально готов к дебюту в высшей лиге, – сказал Шунто.
Отметим, тренер «Крумкачоў» по вратарям Василий Хомутовский
Полное интервью с Шунто читайте в материале Tribuna.com.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто больше не считает футболистами тех, кто отказался поехать на матч «Крумкачоў» против «Витебска».
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