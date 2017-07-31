Александра Герасименя: «Отношения с Цуркиным? Хочется сделать небольшую паузу и насладиться отдыхом»

Белорусская плавчиха ответила на вопросы о личной жизни.

- Вы переезжаете в новую квартиру...

– Уже горю желанием увидеть ее. Мы (с – прим. Tribuna.com) сами не видели ее. Пока были в Будапеште, этими вопросами занимался отец. Переполняют чувства и эмоции.

- Может, взять перерыв на личную жизнь? Ведь все в курсе всего .

– Конечно, хочется сделать небольшую паузу, отдохнуть от этих всех соревнований, ремонтов и других мероприятий. Хочется насладиться отдыхом.

- В ближайшее время факт или не факт?

– Пока не факт, – сказала Герасименя в эфире «Спорт-кадра».