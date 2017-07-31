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Александра Герасименя: «Отношения с Цуркиным? Хочется сделать небольшую паузу и насладиться отдыхом»
01.08.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусская плавчиха
- Вы переезжаете в новую квартиру...
– Уже горю желанием увидеть ее. Мы (с
- Может, взять перерыв на личную жизнь?
– Конечно, хочется сделать небольшую паузу, отдохнуть от этих всех соревнований, ремонтов и других мероприятий. Хочется насладиться отдыхом.
- В ближайшее время факт или не факт?
– Пока не факт, – сказала Герасименя в эфире «Спорт-кадра».
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Александра Герасименя: «Отношения с Цуркиным? Хочется сделать небольшую паузу и насладиться отдыхом»
Белорусская плавчиха Александра Герасименя ответила на вопросы о личной жизни.
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