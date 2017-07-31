ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Александра Герасименя: «Отношения с Цуркиным? Хочется сделать небольшую паузу и насладиться отдыхом»

01.08.2017 20:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Белорусская плавчиха Александра Герасименя ответила на вопросы о личной жизни.

- Вы переезжаете в новую квартиру...

– Уже горю желанием увидеть ее. Мы (с Евгением Цуркиным – прим. Tribuna.com) сами не видели ее. Пока были в Будапеште, этими вопросами занимался отец. Переполняют чувства и эмоции.

- Может, взять перерыв на личную жизнь? Ведь все в курсе всего.

– Конечно, хочется сделать небольшую паузу, отдохнуть от этих всех соревнований, ремонтов и других мероприятий. Хочется насладиться отдыхом.

- В ближайшее время факт или не факт?

– Пока не факт, – сказала Герасименя в эфире «Спорт-кадра».

 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская плавчиха Александра Герасименя ответила на вопросы о личной жизни.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Денис Шунто: «Для меня люди, которые не поехали в Витебск, не футболисты»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика