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ЧМ-2017. Сборная Беларуси рассчитывает завоевать минимум три-четыре медали

01.08.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Как рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский впреддверии чемпионата мира по легкой атлетике рассказал о стоящих перед сборной Беларуси задачах.

– Мы не рискуем предполагать, мы уже рассчитываем привести три-четыре медали минимум. Хотя понятно, что в спорте все может пойти не по плану, – сказал Девятовский.

На ЧМ-2017 выступит 16 белорусских спортсменов.

 
 
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Как рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский впреддверии чемпионата мира по легкой атлетике рассказал о стоящих перед сборной Беларуси задачах.

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