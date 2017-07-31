ЧМ-2017. Сборная Беларуси рассчитывает завоевать минимум три-четыре медали

Как рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский впреддверии чемпионата мира по легкой атлетике рассказал о стоящих перед сборной Беларуси задачах.

– Мы не рискуем предполагать, мы уже рассчитываем привести три-четыре медали минимум. Хотя понятно, что в спорте все может пойти не по плану, – сказал Девятовский.

На ЧМ-2017 выступит 16 белорусских спортсменов.