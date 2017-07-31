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ЧМ-2017. Сборная Беларуси рассчитывает завоевать минимум три-четыре медали
01.08.2017 22:00 — Новости Спорта | Tribuna.com
Как рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский впреддверии чемпионата мира по легкой атлетике рассказал о стоящих перед сборной Беларуси задачах.
– Мы не рискуем предполагать, мы уже рассчитываем привести три-четыре медали минимум. Хотя понятно, что в спорте все может пойти не по плану, – сказал Девятовский.
На ЧМ-2017
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Как рассказал председатель БФЛА Вадим Девятовский впреддверии чемпионата мира по легкой атлетике рассказал о стоящих перед сборной Беларуси задачах.
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