Шунто – о 4-месячных долгах: «Стыдно. Взял на себя ответственность, но пока не справляюсь с ней»

Председатель «Крумкачоў» объяснил долги клуба перед футболистами.

– должны игрокам зарплаты за четыре месяца?

– Да, такая задолженность практически перед всеми. Конечно, это очень плохо. Стыдно. Взял на себя ответственность, но пока не справляюсь с ней. Ясно, я не прав. Правда, я тоже ожидал лучшего результата и от команды. Хотелось бы, чтобы футболисты понимали и готовы были разделить ответственность. Или это утопия? Каждый должен понимать: если нет денег, значит, мы хреново играем. В нашем клубе, как ни в каком другом, деньги зависят от результата.

Только не подумай: я не обвиняю футболистов. Понятно, когда у тебя дома пустой холодильник, то вместе с женой, сидя на кухне, по любому будешь перемывать мне косточки. Это очевидно, но что поделать, если сейчас нет денег? – сказал Шунто.

Полное интервью с Шунто читайте в материале Tribuna.com.

Денис Шунто: «Может, я тоже хочу сходить подзаработать, чтобы закрыть долги перед Ивановым и Шикавкой»