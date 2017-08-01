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Шунто – о 4-месячных долгах: «Стыдно. Взял на себя ответственность, но пока не справляюсь с ней»
01.08.2017 23:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў»
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– Да, такая задолженность практически перед всеми. Конечно, это очень плохо. Стыдно. Взял на себя ответственность, но пока не справляюсь с ней. Ясно, я не прав. Правда, я тоже ожидал лучшего результата и от команды. Хотелось бы, чтобы футболисты понимали и готовы были разделить ответственность. Или это утопия? Каждый должен понимать: если нет денег, значит, мы хреново играем. В нашем клубе, как ни в каком другом, деньги зависят от результата.
Только не подумай: я не обвиняю футболистов. Понятно, когда у тебя дома пустой холодильник, то вместе с женой, сидя на кухне, по любому будешь перемывать мне косточки. Это очевидно, но что поделать, если сейчас нет денег? – сказал Шунто.
Полное интервью с Шунто читайте в материале Tribuna.com.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто объяснил долги клуба перед футболистами.
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