МИНСК, 1 авг — Sputnik. На матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между БАТЭ и пражской "Славией" на "Борисов-Арене" будет аншлаг, свидетельствуют данные на сайте Ticketpro.by .



© Sputnik/ Артур Есаянц Футболисты БАТЭ будут стараться забить "Славии" ранний гол

Ответный поединок между БАТЭ и "Славией" состоится в среду, 2 августа, на "Борисов-Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 (по минскому времени).

В минувшее воскресенье, 30 июля, сообщалось, что в кассах осталось две тысячи билетов. В настоящее время все билеты на матч распроданы — на игре будет аншлаг. Трибуны "Борисов-Арены" вмещают более 13 тысяч зрителей.

Руководство клуба обратилось к болельщикам с просьбой приходить на игру в цветах клуба и с первых минут поддерживать футболистов. Кроме того, зрителям рекомендовано приезжать на матч заранее.

Напомним, первый поединок между командами состоялся 26 июля в Праге. Подопечные Александра Ермаковича потерпели поражение со счетом 1:0 .

Sputnik планирует вести онлайн-трансляцию матча на "Борисов-Арене".