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Минское "Динамо" подписало 2 канадцев – главный тренер доволен
01.08.2017 21:27 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 авг — Sputnik. Главный тренер хоккейного клуба "Динамо-Минск" Горди Дуайер заявил, что доволен подписанием канадских игроков Джастина Фонтейна и Марка-Андре Граньяни, сообщили Sputnik в пресс-службе "зубров".
© Sputnik / Виктор Толочко
Накануне стало известно, что
"Я очень доволен, что мы подписали этих игроков — Джастина и Марка-Андре. Граньяни провел в Минске отличный прошлый сезон и был рад вернуться в клуб. Фонтейн переходит к нам, находясь в расцвете своей карьеры. У него за плечами большой опыт Национальной хоккейной лиги. Джастин очень хорош в атаке, так что, думаю, это правильное приобретение для нашей команды и интересный новый опыт для него", — сказал Дуайер.
По его словам, Фонтейну понадобится некоторое время на адаптацию. "Но он достаточно опытен, чтобы справиться с этим", — пояснил специалист.
Наставник добавил, что оба хоккеиста должны приехать в Минск до отъезда "Динамо" в Ригу на Кубок ЛЖД. "Им предстоит пройти все необходимые формальности, оформить документы. В любом случае, хотелось бы, чтобы они побыстрее приступили к тренировкам, и мы начали наигрывать их в состав", — продолжил он.
Кроме того, Дуайер также обратил внимание на еще одного новичка "зубров", шведского голкипера Юнаса Энрота, который сегодня впервые вышел на лед в составе команды. "Думаю, он серьезно относился к своей подготовке, прежде чем прибыть в Минск. Сейчас он рад вернуться на лед, ну и мы рады, что он с нами", — сказал Дуайер.
Десятый сезон КХЛ стартует 21 августа. Минчане свой первый матч в регулярном чемпионате проведут 23 августа на домашней арене против финского "Йокерита".
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Канадцы, о подписании которых стало известно накануне, должны приехать в Минск в скором времени, до отъезда команды на Кубок ЛЖД.
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