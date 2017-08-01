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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. БАТЭ принимает «Славию»
02.08.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов
Лига чемпионов
3-й квалификационный раунд
Ответный матч
Первый матч: 0:1
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет со «Славией» Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Ответный матч Первый матч: 0:1.
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