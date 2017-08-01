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Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. БАТЭ принимает «Славию»

02.08.2017 08:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет со «Славией»

Лига чемпионов

3-й квалификационный раунд

Ответный матч

АПОЭЛ Кипр – Вииторул Румыния
Дата проведения
2 августа, 20.00, «Нео ГСП»
Онлайн матча

Первый матч: 0:1

 
 
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В 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов БАТЭ сыграет со «Славией» Лига чемпионов 3-й квалификационный раунд Ответный матч Первый матч: 0:1.

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