Недосеков о своем рекорде, который держался 25 лет: «Для меня такой расклад был просто нереален»

Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, которому покорилась отметка 2.33 метра, что является личным рекордом для самого прыгуна, национальным рекордом среди юниоров, лучшим результатом сезона в этой возрастной категории, а также рекордом чемпионатов Европы легкоатлетов до 20 лет, который не был побит начиная с 1992 года, поделился впечатлениями от достижения.

- Максим, какие испытываете эмоции, став чемпионом Европы среди юниоров?

– Пока, если честно, сложно поверить. Но скорее не в медаль, а в результат. Изначально мне казалось, что прыгну в районе 2.26 – 2.28 метра. В итоге намного превзошёл прогнозируемую отметку и зафиксировал результат 2.33. Для меня такой расклад был просто нереален.

- Теперь от вас наверняка будут многого ждать. Не станет ли для вас это лишним грузом?

– После того, как я прыгнул, мне показалось, что добиться такого результата – легко. Ничего сложного. Поэтому мне кажется, что никакого лишнего груза ответственности я чувствовать не буду. Думаю, что можно прыгать и лучше, – сказал Недосеков.

Уникальная попытка белорусского прыгуна в высоту