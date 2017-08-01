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Недосеков о своем рекорде, который держался 25 лет: «Для меня такой расклад был просто нереален»
02.08.2017 08:25 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, которому покорилась отметка 2.33 метра, что является личным рекордом для самого прыгуна, национальным рекордом среди юниоров, лучшим результатом сезона в этой возрастной категории, а также рекордом чемпионатов Европы легкоатлетов до 20 лет, который не был побит начиная с 1992 года, поделился впечатлениями от достижения.
- Максим, какие испытываете эмоции, став чемпионом Европы среди юниоров?
– Пока, если честно, сложно поверить. Но скорее не в медаль, а в результат. Изначально мне казалось, что прыгну в районе 2.26 – 2.28 метра. В итоге намного превзошёл прогнозируемую отметку и зафиксировал результат 2.33. Для меня такой расклад был просто нереален.
- Теперь от вас наверняка будут многого ждать. Не станет ли для вас это лишним грузом?
– После того, как я прыгнул, мне показалось, что добиться такого результата – легко. Ничего сложного. Поэтому мне кажется, что никакого лишнего груза ответственности я чувствовать не буду. Думаю, что можно прыгать и лучше, – сказал Недосеков.
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Белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков, которому покорилась отметка 2.33 метра, что является личным рекордом для самого прыгуна, национальным рекордом среди...
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