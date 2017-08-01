ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Денис Шунто: «Сейчас для нас главная проблема – долг перед БАТЭ. Я очень подвел Капского»

02.08.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о долге перед БАТЭ.

– Какой сейчас долг у «Крумкачоў»?

– Сложный вопрос. Четыре месяца зарплат футболистам и тренерам. Это приличная сумма, но и с ней можно жить, если рассчитываться. Сейчас для нас главная проблема – долг перед БАТЭ. Это проблема, которая выражена не только цифрами, но и моральная. Она тяготит и меня лично, и клуб. Я очень подвел Анатолия Анатольевича, не сдержав слово и не рассчитавшись вовремя. У меня есть конкретные пути выхода из ситуации. Работаю над ними. Пока кое-что не получается, но уверен, что все будет хорошо. Но для этого нужно время.

По сведениям газеты «Прессбол», график выплат нарушается.

– Я не буду давать комментарии на эту тему, – сказал Шунто.

Напомним, перед сезоном-2016 «вороны» получили от БАТЭ безвозмездный займ в размере 150 тысяч долларов.

Полное интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.

Денис Шунто: «Может, я тоже хочу сходить подзаработать, чтобы закрыть долги перед Ивановым и Шикавкой»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о долге перед БАТЭ.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Недосеков о своем рекорде, который держался 25 лет: «Для меня такой расклад был просто нереален»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика