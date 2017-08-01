Денис Шунто: «Сейчас для нас главная проблема – долг перед БАТЭ. Я очень подвел Капского»

Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о долге перед .

– Какой сейчас долг у «Крумкачоў»?

– Сложный вопрос. Четыре месяца зарплат футболистам и тренерам. Это приличная сумма, но и с ней можно жить, если рассчитываться. Сейчас для нас главная проблема – долг перед БАТЭ. Это проблема, которая выражена не только цифрами, но и моральная. Она тяготит и меня лично, и клуб. Я очень подвел Анатолия Анатольевича, не сдержав слово и не рассчитавшись вовремя. У меня есть конкретные пути выхода из ситуации. Работаю над ними. Пока кое-что не получается, но уверен, что все будет хорошо. Но для этого нужно время.

– По сведениям газеты «Прессбол», график выплат нарушается .

– Я не буду давать комментарии на эту тему, – сказал Шунто.

Напомним, перед сезоном-2016 «вороны» получили от БАТЭ безвозмездный займ в размере 150 тысяч долларов.

Полное интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.

Денис Шунто: «Может, я тоже хочу сходить подзаработать, чтобы закрыть долги перед Ивановым и Шикавкой»