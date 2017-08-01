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Денис Шунто: «Сейчас для нас главная проблема – долг перед БАТЭ. Я очень подвел Капского»
02.08.2017 08:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о долге перед
– Какой сейчас долг у «Крумкачоў»?
– Сложный вопрос. Четыре месяца зарплат футболистам и тренерам. Это приличная сумма, но и с ней можно жить, если рассчитываться. Сейчас для нас главная проблема – долг перед БАТЭ. Это проблема, которая выражена не только цифрами, но и моральная. Она тяготит и меня лично, и клуб. Я очень подвел Анатолия Анатольевича, не сдержав слово и не рассчитавшись вовремя. У меня есть конкретные пути выхода из ситуации. Работаю над ними. Пока кое-что не получается, но уверен, что все будет хорошо. Но для этого нужно время.
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– Я не буду давать комментарии на эту тему, – сказал Шунто.
Напомним, перед сезоном-2016 «вороны» получили от БАТЭ безвозмездный займ в размере 150 тысяч долларов.
Полное интервью с Денисом Шунто читайте в материале Tribuna.com.
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Председатель «Крумкачоў» Денис Шунто рассказал о долге перед БАТЭ.
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