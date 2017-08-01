Егор Мещеряков: «Веремеенко в сборной ждать не приходится. Это перевернутая страница»

Зампред БФБ Егор Мещеряков рассказал о том, что не поможет сборной Беларуси.

– Вову ждать не приходится. Это перевернутая страница. Уважаем его мнение, его решение. Особо нечего комментировать, – сказал Мещеряков.

Главный тренер сборной Беларуси Александр Крутиков заявил, что вопрос на эту тему ему можно даже не задавать.

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