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Егор Мещеряков: «Веремеенко в сборной ждать не приходится. Это перевернутая страница»
02.08.2017 08:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Зампред БФБ Егор Мещеряков рассказал о том, что
– Вову ждать не приходится. Это перевернутая страница. Уважаем его мнение, его решение. Особо нечего комментировать, – сказал Мещеряков.
Главный тренер сборной Беларуси Александр Крутиков заявил, что вопрос на эту тему ему можно даже не задавать.
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Зампред БФБ Егор Мещеряков рассказал о том, что Владимир Веремеенко не поможет сборной Беларуси.
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