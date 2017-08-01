﻿ «Барселона» заморозила выплату бонуса в 26 млн евро отцу Неймара. 21.by
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«Барселона» заморозила выплату бонуса в 26 млн евро отцу Неймара

02.08.2017 08:40 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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«Барселона» не спешит выплачивать Неймару да Силве, отцу форварда команды Неймара, бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021 года.

Сообщается, что каталонцы направят эту сумму нотариусу и будут ждать разрешения ситуации с Неймаром-младшим, который близок к переходу в «ПСЖ».

Если нападающий останется в «Барселоне», то его отец получит 26 млн, если нет – клуб обратится к юристам, поскольку Неймар отработал только один год из пяти, положенных по новому контракту.

Таким образом, в случае перехода игрока в «ПСЖ» Неймар-старший может получить лишь 5,2 млн евро — пятую часть бонуса.

Неймар все-таки переходит в «ПСЖ»

 
 
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«Барселона» не спешит выплачивать Неймару да Силве, отцу форварда команды Неймара, бонус в размере 26 миллионов евро за продление сыном контракта с клубом до 2021...

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