|
Виталий Жуковский: «В чемпионате Беларуси у наших команд все получается, они раскрепощены. В международных матчах ребята волнуются»
02.08.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер
– Можем посмотреть, как наши команды играют в еврокубках. В чемпионате Беларуси у них все получается, они раскрепощены. Взять те же
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Виталий Жуковский: «В чемпионате Беларуси у наших команд все получается, они раскрепощены. В международных матчах ребята волнуются»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский порассуждал, почему белорусским командам приходится непросто в еврокубках.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии