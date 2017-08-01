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Виталий Жуковский: «В чемпионате Беларуси у наших команд все получается, они раскрепощены. В международных матчах ребята волнуются»

02.08.2017 09:20 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский порассуждал, почему белорусским командам приходится непросто в еврокубках.

– Можем посмотреть, как наши команды играют в еврокубках. В чемпионате Беларуси у них все получается, они раскрепощены. Взять те же БАТЭ или «Шахтер» – видно по ребятам, что они волнуются в международных матчах. Взять даже первые игры минского «Динамо»: ребята на голову сильнее соперников, но это давление не позволяет им добиваться положительного результата, – сказал Жуковский в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский порассуждал, почему белорусским командам приходится непросто в еврокубках.

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