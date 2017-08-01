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Александр Седнев: «Задача стоит локальная – сохранение прописки в высшей лиге»

02.08.2017 09:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев рассказал о задачах на второй круг.

– Вряд ли какое-либо место за пределами тройки или зоны еврокубков может удовлетворить. Поэтому задача стоит локальная – сохранение прописки в высшей лиге. Мы уважаем соперников и понимаем, что будет непросто.

Кадровый вопрос пока не закрыт. Есть некоторые позиции, которые требуют усиления – это очевидно и понятно. Тем не менее, все, что хотелось бы, нам не по силам, – сказал Седнев в эфире «Времени футбола» на «Беларусь 5».

После 16-ти туров «Днепр» занимает 11-е место в высшей лиге, находясь в 12 очках от зоны вылета, при этом имея матч в запасе.

 
 
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Главный тренер «Днепра» Александр Седнев рассказал о задачах на второй круг.

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