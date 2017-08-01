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Дмитрий Никуленков: «БГК попал в сумашедшую группу. Выход в плей-офф будет стоить нам значительно дороже, чем в предыдущих годах»

02.08.2017 10:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Капитан БГК Дмитрий Никуленков поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

«Сезон обещает быть очень интересным. После жеребьевки Лиги чемпионов на моем лице тут же появилась улыбка. Даже из последней корзины нам достался мощный немецкий «Киль». Думаю, «Кристианстад» был бы лучше. Все прекрасно знают, что наша команда попала в сумасшедшую группу. С уверенностью могу сказать, что это одна из самых сложнейших групп за всю историю Лиги чемпионов. Это не означает, что мы уже опустили руки и не будем играть, не будем бороться до конца. У нас просто есть понимание, какой нас ждет сложнейший сезон. Мы это знаем, понимаем и принимаем. Остается только много работать.

На этот раз выход в плей-офф будет стоить нам значительно дороже, чем в двух предыдущих годах. Да, мы уже приучили и себя, и болельщиков команды к плей-офф. С каждым годом аппетиты растут, но сейчас нас опустили с небес на землю. Мол, вот ребята, теперь попробуйте с такой сложной группой,» – сказал Никуленков.

 
 
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Капитан БГК Дмитрий Никуленков поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

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