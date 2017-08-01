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Мазуренок и Недосеков не выступят на ЧМ-2017 из-за проблем со здоровьем, Тихон из-за болезни не выполнил норматив

02.08.2017 10:22 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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 Журналист Руслан Васильев объяснил, почему некоторые белорусские легкоатлеты не примут участие на ЧМ-2017.

«Для Ивана Тихона сезон-2017 получился совсем пустым. Он не принял участия ни в одном соревновании. Откладывал, откладывал выход в сектор для метания молота с целью выполнения норматива, а потом неприятно заболел ангиной, едва не спрогрессировавшей в пневмонию. Вылечился, но вышел из болезни совсем пустым, не готовым к метаниям.

Неприятно и досадно все сложилось и у Ольги Мазуренок. Звезда марафонского бега хотела энергично готовиться к чемпионату мира на сборе в Кисловодске, но там так и не смогла качественно тренироваться. Выступая в беге на 10000 м на Кубке страны, она бежали в шиповках, что очень не понравилось ее ногам. Для профанов дело темное и не очень понятное, но его смысл заключается в том, что Мазуренок тоже не выступит на главном старте сезона – травма. Такая незадача, хоть кричи караул! Впрочем, находящаяся сейчас дома Ольга должна философски отнестись к ситуации.

Наконец, и в мужских прыжках в высоту белорусы не отметятся в Лондоне. А ведь этот вид у нас в последнее время является весьма успешным на молодежном и юниорском уровнях. Однако кто-то, как Селиверстов, потерял уверенность в собственных силах. Что же касается Недосекова, то у него после штурма в итальянском Гроссето высоты 2,36 не все в порядке со здоровьем. Но укорять Максима за желание продолжать бороться при выигранном чемпионском титуле ни в коем случае нельзя. Напротив, он также поступил по-спортивному, за что ему обязательно воздастся в будущем», – написал Васильев в своей колонке.

 
 
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 Журналист Руслан Васильев объяснил, почему некоторые белорусские легкоатлеты не примут участие на ЧМ-2017.

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