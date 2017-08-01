КХЛ взяла на себя обязательства принудить минское «Динамо» погасить задолженности перед Андриевским

Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с невыплатой минским компенсации Александру Андриевскому за расторжение контракта.

– В истории КХЛ не были нарушены права ни одного тренера, находящегося под защитой нашей организации. Единственный пример – , который после увольнения из минского «Динамо» до сих пор не получил положенной компенсации. Его «дело» тянется уже несколько лет, мы выиграли несколько арбитражей, а недавно вышли на Торгово-Промышленную палату, которая тоже приняла нашу сторону.

Этот вердикт уже обсуждался на Дисциплинарном комитете, и теперь Лига взяла на себя обязательства принудить клуб погасить все задолженности перед Андриевским, – сказал Коваленко.

Напомним, Андриевский был уволен из «Динамо» более трех с половиной лет назад – 24 ноября 2013 года.