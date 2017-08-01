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КХЛ взяла на себя обязательства принудить минское «Динамо» погасить задолженности перед Андриевским

02.08.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с невыплатой минским «Динамо» компенсации Александру Андриевскому за расторжение контракта.

– В истории КХЛ не были нарушены права ни одного тренера, находящегося под защитой нашей организации. Единственный пример – Александр Андриевский, который после увольнения из минского «Динамо» до сих пор не получил положенной компенсации. Его «дело» тянется уже несколько лет, мы выиграли несколько арбитражей, а недавно вышли на Торгово-Промышленную палату, которая тоже приняла нашу сторону.

Этот вердикт уже обсуждался на Дисциплинарном комитете, и теперь Лига взяла на себя обязательства принудить клуб погасить все задолженности перед Андриевским, – сказал Коваленко.

Напомним, Андриевский был уволен из «Динамо» более трех с половиной лет назад – 24 ноября 2013 года.

 
 
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с невыплатой минским «Динамо» компенсации Александру Андриевскому за расторжение контракта.

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