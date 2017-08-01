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КХЛ взяла на себя обязательства принудить минское «Динамо» погасить задолженности перед Андриевским
02.08.2017 10:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с невыплатой минским
– В истории КХЛ не были нарушены права ни одного тренера, находящегося под защитой нашей организации. Единственный пример –
Этот вердикт уже обсуждался на Дисциплинарном комитете, и теперь Лига взяла на себя обязательства принудить клуб погасить все задолженности перед Андриевским, – сказал Коваленко.
Напомним, Андриевский был уволен из «Динамо» более трех с половиной лет назад – 24 ноября 2013 года.
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Глава профсоюза КХЛ Андрей Коваленко рассказал о ситуации с невыплатой минским «Динамо» компенсации Александру Андриевскому за расторжение контракта.
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