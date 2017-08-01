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БАТЭ – «Славия». Букмекеры считают чешскую команду безоговорочным фаворитом противостояния

02.08.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Букмекеры считают пражскую «Славию» безоговорочным фаворитом в противостоянии с БАТЭ.

Коэффициент на проход борисовчан достигает 6.

Марафон: проход БАТЭ – 6,00, проход «Славии» – 1,143

Bet365: проход БАТЭ – 5,00, проход «Славии» – 1,16

William Hill: проход БАТЭ – 5,00, проход «Славии» – 1,14

 
 
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Букмекеры считают пражскую «Славию» безоговорочным фаворитом в противостоянии с БАТЭ.

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