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БАТЭ – «Славия». Букмекеры считают чешскую команду безоговорочным фаворитом противостояния
02.08.2017 11:30 — Новости Спорта | Tribuna.com
Букмекеры считают пражскую «Славию» безоговорочным фаворитом в противостоянии с
Коэффициент на проход борисовчан достигает 6.
Марафон: проход БАТЭ – 6,00, проход
Bet365: проход БАТЭ – 5,00, проход «Славии» – 1,16
William Hill: проход БАТЭ – 5,00, проход «Славии» – 1,14
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Букмекеры считают пражскую «Славию» безоговорочным фаворитом в противостоянии с БАТЭ.
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