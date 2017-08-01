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Климович перешел в «Торпедо-БелАЗ»

02.08.2017 11:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник Дмитрий Климович заключил контракт с «Торпедо-БелАЗ».

С лета 2016 года и до недавнего времени играл в «Крумкачах», где являлся вице-капитаном.

Напомним,  около восьми лет назад Климович уже выступал за жодинский клуб под руководством Олега Кубарева. 

 
 
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Защитник Дмитрий Климович заключил контракт с «Торпедо-БелАЗ».

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