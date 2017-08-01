Климович перешел в «Торпедо-БелАЗ»

Защитник Дмитрий Климович заключил контракт с «Торпедо-БелАЗ».

С лета 2016 года и до недавнего времени играл в «Крумкачах», где являлся вице-капитаном.

Напомним, около восьми лет назад Климович уже выступал за жодинский клуб под руководством Олега Кубарева.