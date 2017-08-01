Александр Володько: «Стратегия на матч со «Славией» ясна. Нам нужно забивать. Сделаем все возможное и невозможное»

Полузащитник БАТЭ Александр Володько поделился ожиданиями от сегодняшнего матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против пражской «Славии».

– Настроение боевое. Оно другим быть не может. Потому что все ребята ждали еврокубков. Ждали этих игр. Это совсем другие эмоции. Совсем другая атмосфера и совсем другие ожидания. Поэтому мы копим энергию. Ждем наших болельщиков на стадионе. Они будут гнать нас вперед.

– Поздравляю. На матче будет аншлаг.

– Это не удивительно. На еврокубки всегда приходят болельщики на наш красивый и уютный стадион. Мы сегодня ждем всех. Стратегия матча всем ясна. Нам нужно забивать чтобы пройти дальше. Мы сделаем все возможное и невозможное для этого.

Ребят, только вместе мы можем победить. Потому что команда – это не только 11 футболистов. А вы – наш 12-й игрок. Болейте за нас до последней минуты, – сказал Володько в рамках проекта «ББ-блог».

Матч БАТЭ – «Славия» пройдет сегодня в 20.00 на «Борисов-Арене».