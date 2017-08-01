ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Барселона" разрешила Неймару заниматься своим будущим

02.08.2017 14:31 — Новости Спорта | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 2 авг — Sputnik. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар пропустил тренировку с командой после разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.

"Барселона" разрешила Неймару заниматься своим будущим
© REUTERS Mike Segar
В Париже состоится парад в честь перехода Неймара в ПСЖ

Форвард прибыл на тренировочную базу "сине-гранатовых" в среду утром сразу по возвращении из Китая, где он принимал участие в рекламных мероприятиях. СМИ сообщили, что на занятиях Неймар рассказал своим одноклубникам, что уходит из "Барсы" в ПСЖ. После этого он покинул тренировку.

"Неймар сообщил игрокам в раздевалке, что покидает клуб, а также попрощался с одноклубниками. Тренер разрешил Неймару не тренироваться и заниматься своим будущим", — говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство французского клуба готово заплатить за трансфер 25-летнего футболиста около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов за подписание контракта. 

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал пока еще не состоявшийся переход Неймара в ПС. По словам специалиста, трансфер пойдет на пользу национальной команде, поскольку форвард наработает игровые связи с товарищами по сборной в парижском клубе. В случае перехода в ПСЖ Неймар станет партнером по команде других футболистов национальной сборной: Дани Алвеса, Тиаго Силвы, Маркиньоса и Лукаса.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 36
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Неймар, по информации СМИ, уже рассказал своим партнерам по команде, что переходит в парижский клуб.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Александр Володько: «Стратегия на матч со «Славией» ясна. Нам нужно забивать. Сделаем все возможное и невозможное»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика