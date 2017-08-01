МИНСК, 2 авг — Sputnik. Бразильский нападающий испанской "Барселоны" Неймар пропустил тренировку с командой после разрешения главного тренера Эрнесто Вальверде, сообщается на сайте каталонского футбольного клуба.



© REUTERS Mike Segar В Париже состоится парад в честь перехода Неймара в ПСЖ

Форвард прибыл на тренировочную базу "сине-гранатовых" в среду утром сразу по возвращении из Китая, где он принимал участие в рекламных мероприятиях. СМИ сообщили, что на занятиях Неймар рассказал своим одноклубникам, что уходит из "Барсы" в ПСЖ. После этого он покинул тренировку.

"Неймар сообщил игрокам в раздевалке, что покидает клуб, а также попрощался с одноклубниками. Тренер разрешил Неймару не тренироваться и заниматься своим будущим", — говорится в сообщении клуба.

Ранее в СМИ сообщалось, что руководство французского клуба готово заплатить за трансфер 25-летнего футболиста около 220 миллионов евро, а сам игрок в случае перехода получит 50 миллионов за подписание контракта.

Главный тренер сборной Бразилии Тите прокомментировал пока еще не состоявшийся переход Неймара в ПС. По словам специалиста, трансфер пойдет на пользу национальной команде, поскольку форвард наработает игровые связи с товарищами по сборной в парижском клубе. В случае перехода в ПСЖ Неймар станет партнером по команде других футболистов национальной сборной: Дани Алвеса, Тиаго Силвы, Маркиньоса и Лукаса.

Неймар перешел в "Барселону" из бразильского "Сантоса" в 2013 году. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, три раза выигрывал Кубок страны, по разу — Суперкубок Испании, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА. Суммарно он провел за "Барселону" 186 матчей, в которых забил 105 мячей. В 77 матчах в составе сборной Бразилии на его счету 52 гола.