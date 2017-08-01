Владислав Майоровский: «Шикавка дрожащим голосом просит спасти его от военкомата, а на следующий день не едет на игру. Какова логика?»

Один из учредителей «Крумкачоў» Владислав Майоровский выразил свое отношение к забастовке ряда игроков команды перед матчем чемпионата Беларуси с «Витебском».

«Денис Петрович правильно сказал: разочарования быть не должно. У всех своя правда. Но есть понятие человеческих отношений внутри коллектива. Никто не говорит про семью, но должны же быть какие-то моральные обязательства друг перед другом? Раз уж мы команда. Иначе как понять того же Женю Шикавку, который за день до матча подходит и дрожащим голосом просит спасти его от военкомата, а на следующий день не едет на игру. Какова логика? Мне сложно понять, интересно только будет наблюдать, каким образом и с чьей помощью будет решать он эту проблему», – сказал Майоровский.

Денис Шунто: «Может, я тоже хочу сходить подзаработать, чтобы закрыть долги перед Ивановым и Шикавкой»