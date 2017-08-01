Сергей Гуренко о переходе Жавнерчика: «Для меня важнее, чтобы спортсмен был мотивирован, а не из какого клуба он переходит»

Главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко в преддверии матча с АЕК в Лиге Европы рассказал о недавнем трансфере бывшего защитника БАТЭ Максима Жавнерчика.

– Если бы у вас была возможность выпустить завтра Жавнерчика, появился ли он на поле?

– Думаю, да. Надо, конечно, посмотреть, в каком он находится состоянии. Я знаю, что он пять дней не тренировался. Сейчас по индивидуальной программе готовится к «Нафтану».

– В современном футболе переходы в стан принципиальных соперников – это нормально?

– Трудно ответить, что нормально, а что нет. Там не сложилось. Человек остался без клуба. Наши желания срослись, поэтому он перешел к нам. Для меня важнее, чтобы спортсмен был мотивирован, а не из какого клуба он переходит. Я хорошо знаю Максима. Уже давно, не один год. Он с характером. Я считаю, что он нам поможет. Нам важны футболисты, которые за собой будут вести на поле, как это делает Нойок. Но одного Нойока может не хватить на всю команду. Мне нужна группа лидеров.

– Подписание Жавнерчика означает, что у «Динамо» есть проблемы в обороне?

– Мы искали усиление. Когда появляется свободный такой футболист и горит желанием играть и доказывать. Почему нам не усилить? Он может сыграть и в обороне, и в центральной линии. Его уверенность может помочь другим ребятам играть более спокойно. Тот же Нойок – это пока только становление. Да, он боец. Но мне еще нужен ряд опытных игроков, которые могут за собой повести, – цитирует Гуренко корреспондент Tribuna.com Сергей Мельник.

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