«Барселона»: «Неймар изъявил желание покинуть клуб»

«Барселона» официально прокомментировала ситуацию с нападающим Неймаром, который переходит в «ПСЖ».

«Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание покинуть клуб, в связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос касательно своего будущего», – говорится в заявлении каталонского клуба.

Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.

Неймар прощается с игроками «Барселоны»