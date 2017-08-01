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«Барселона»: «Неймар изъявил желание покинуть клуб»
02.08.2017 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
«Барселона» официально прокомментировала ситуацию с нападающим Неймаром, который переходит в «ПСЖ».
«Перед утренней тренировкой Неймар изъявил желание покинуть клуб, в связи с этим ему дано разрешение пропустить занятие и решить вопрос касательно своего будущего», – говорится в заявлении каталонского клуба.
Ранее стало известно, что «ПСЖ» планирует выплатить 222 миллиона евро отступных за игрока через фонд катарских владельцев клуба, чтобы обойти правила финансового фэйр-плей.
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«Барселона» официально прокомментировала ситуацию с нападающим Неймаром, который переходит в «ПСЖ».
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