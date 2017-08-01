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Евгений Яблонский: «Славия» – команда среднего уровня. Не надо ее бояться»

02.08.2017 15:14 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился ожиданиями от матча со «Славией» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

«Славия»? Не скажу, что это настолько топовый соперник. Команда среднего уровня по Европе. Так что не надо бояться. Надо сыграть посмелее и показать, что мы хозяева. Думаю, что все получится», – сказал Яблонский в эфире телеканала ОНТ.

Матч БАТЭ – «Славия» начнется сегодня в 20.00 на «Борисов-Арене».

Напомним, Евгений Яблонский пропустит матч из-за дисквалификации.

 
 
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Полузащитник БАТЭ Евгений Яблонский поделился ожиданиями от матча со «Славией» в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

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